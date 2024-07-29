Kim Milyoner Olmak İster'de Mühendis sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...
ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu soru ise merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...
ATV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Programın son bölümünde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelik sorduğu soru, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...
HANGİSİ MÜHENDİS DEĞİLDİR?
A) Turgut Özal
B) Süleyman Demirel
C) Necmettin Erbakan
D) Bülent Ecevit
Cevap: D Bülent Ecevit
BÜLENT ECEVİT MÜHENDİS Mİ?
Mustafa Bülent Ecevit, (28 Mayıs 1925, İstanbul - 5 Kasım 2006, Ankara), Türk gazeteci, şair, yazar, çevirmen ve siyasetçidir.
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