Kim Milyoner Olmak İster'de Mühendis sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...

ATV'nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu soru ise merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:02
Kim Milyoner Olmak İster'de Mühendis sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...
Abone Ol google-news

ATV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Programın son bölümünde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya yönelik sorduğu soru, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte cevabı merak edilen o soru...

HANGİSİ MÜHENDİS DEĞİLDİR?

A) Turgut Özal

B) Süleyman Demirel

C) Necmettin Erbakan

D) Bülent Ecevit

Cevap: D Bülent Ecevit

BÜLENT ECEVİT MÜHENDİS Mİ?

Mustafa Bülent Ecevit, (28 Mayıs 1925, İstanbul - 5 Kasım 2006, Ankara), Türk gazeteci, şair, yazar, çevirmen ve siyasetçidir.


Kim Milyoner Olmak İster haberleri mühendis haberleri Bülent Ecevit haberleri

İlgili Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: 200 bin liralık soruya kadar jokersiz ilerledi!

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk: 200 bin liralık soruya kadar jokersiz ilerledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik 'Islahat Fermanı' sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik 'Islahat Fermanı' sorusu gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı heyecanına yenik düştü! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı heyecanına yenik düştü! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o "İspanyolca" soruda elendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler