Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:59

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:59

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşayan Aylin Karakuş, anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşına boğdu.

29 yaşındaki yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesi ile Milyoner'de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Acı dolu günleri geride bırakarak yaşama tutunan Aylin Karakuş'un anlattıkları Milyonları gözyaşlarına boğdu.