Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı Aylin Karakuş'un 6 Şubat depreminde yaşadıkları stüdyoda gözyaşlarına neden oldu.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşayan Aylin Karakuş, anlattıklarıyla izleyenleri gözyaşına boğdu.
29 yaşındaki yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesi ile Milyoner'de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Acı dolu günleri geride bırakarak yaşama tutunan Aylin Karakuş'un anlattıkları Milyonları gözyaşlarına boğdu.
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