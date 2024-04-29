Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı heyecanına yenik düştü! İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacı o "İspanyolca" soruda elendi!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 29.04.2024 - 00:14

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyirciyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster?" programının son bölümü, yarışmacıların ve izleyicilerin şaşıracağı anlara sahne oldu. Aydın Takmaz isimli bir yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Büyük ödüle sadece 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı.

300 BİN TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI

Yarışmaya katılan Aydın Takmaz isimli yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İspanyolca tercümanlık yapan yarışmacıya soru ilgi alanı olduğuyerden geldi. Ancak yarışmacının soruya cevap vermekte zorlanması herkesi şaşırttı. 300 Bin TL'lik soruya yarışmacı yanlış yanıt verdi.



İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz adlı yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "İspanyolca" ile ilgili soruda elenerek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

10'UNCU SORUDA YANLIŞ CEVAP VEREREK ELENDİ

Yarışmacının karşısına 10'uncu soruda, "Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır?" sorusu çıktı.

Soru:

Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daya fazladır?

A) Meksika

B) ABD

C) Arjantin

D) İspanya

CEVAP A

Yaklaşık 60 milyon anadili ve ikinci dil konuşanı ile Amerika Birleşik Devletleri şu anda Meksika'dan sonra dünyanın en büyük İspanyolca konuşan nüfusuna sahiptir.









