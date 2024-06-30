Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu: Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:56

Güncelleme: 30.06.2024 - 22:56

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yarışmacıya yöneltilen Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? sorusunun cevabı merak edildi. Peki, Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır?

HANGİ NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN KADIN SAYISI EN FAZLADIR?

İşte, şıklar:

Nobel Barış Ödülü

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Kimya Ödülü

Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü

CEVABI

Nobel ödülleri tarihinde kadınların kazandığı ödüller arasında en fazlası Nobel Barış Ödülü'dür.