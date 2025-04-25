Yayınlanma: 25.04.2025 - 18:33

Güncelleme: 25.04.2025 - 18:33

Kırmızı Gezegen filminin yönetmen koltuğunda Antony Hoffman oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Lemkin, Chuck Pfarrer üstleniyor. Peki, Kırmızı Gezegen filminin konusu ne? Kırmızı Gezegen filminin oyuncuları kim?

KIRMIZI GEZEGEN FİLMİNİN KONUSU NE?

"Mars’ta hayat var mı?" İnsanoğlunun teleskopunu gökyüzüne çevirdiğinden bu yana en sık sorulan sorulardan biri budur herhalde. Yıl 2050 ve dünya ekolojik bir kıyametin eşiğinde. Ay’a çıkan ve gözünü Mars’a diken Amerikalılar gezegeni yaşanacak bir yer haline getirmeye çalışıyor. Yeni bir yaşam alanı için Mars’ta bir kolonileştirme operasyonu başlatılmış. Ama işler ters gidince uzmanlardan oluşan bir ekibi derhal olay mahalline yani Mars’a yolluyorlar.

KIRMIZI GEZEGEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilmer

Carrie-Anne Moss

Benjamin Bratt

Tom Sizemore

Simon Baker

Neil Ross

Bob Neill

Jessica B. Morton

Caroline Bossi

KIRMIZI GEZEGEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırmızı Gezegen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.