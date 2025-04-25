Kırmızı Gezegen filminin konusu ne? Kırmızı Gezegen filminin oyuncuları kim?
Kırmızı Gezegen (Red Planet) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırmızı Gezegen filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırmızı Gezegen filminin konusu ne? Kırmızı Gezegen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kırmızı Gezegen filminin yönetmen koltuğunda Antony Hoffman oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Lemkin, Chuck Pfarrer üstleniyor. Peki, Kırmızı Gezegen filminin konusu ne? Kırmızı Gezegen filminin oyuncuları kim?
KIRMIZI GEZEGEN FİLMİNİN KONUSU NE?
"Mars’ta hayat var mı?" İnsanoğlunun teleskopunu gökyüzüne çevirdiğinden bu yana en sık sorulan sorulardan biri budur herhalde. Yıl 2050 ve dünya ekolojik bir kıyametin eşiğinde. Ay’a çıkan ve gözünü Mars’a diken Amerikalılar gezegeni yaşanacak bir yer haline getirmeye çalışıyor. Yeni bir yaşam alanı için Mars’ta bir kolonileştirme operasyonu başlatılmış. Ama işler ters gidince uzmanlardan oluşan bir ekibi derhal olay mahalline yani Mars’a yolluyorlar.
KIRMIZI GEZEGEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Val Kilmer
Carrie-Anne Moss
Benjamin Bratt
Tom Sizemore
Simon Baker
Neil Ross
Bob Neill
Jessica B. Morton
Caroline Bossi
KIRMIZI GEZEGEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kırmızı Gezegen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!