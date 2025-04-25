Küçük Aile filminin konusu ne? Küçük Aile filminin oyuncuları kim?
Küçük Aile (Petit pays) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Aile filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Aile filminin konusu ne? Küçük Aile filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Küçük Aile filminin yönetmen koltuğunda Eric Barbier oturuyor. Filmin senaristliğini Gaël Faye ve Eric Barbier üstleniyor. Peki, Küçük Aile filminin konusu ne? Küçük Aile filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Gabriel normal bir çocuktur, mutludur, kaygısızdır ve arkadaşları ve küçük kız kardeşiyle maceralar yaşamaktadır. 1993'te komşu Ruanda'daki gerginlikler ailesini ve masumiyetini tehdit edecek şekilde yayılır.
KÜÇÜK AİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Paul Rouve
Isabelle Kabano
Djibril Vancoppenolle
Delya De Medina
Tao Monladja
Ruben Ruhanamilindi
Brian Gakwavu
Kenny Hubbawive
Nelson Membe
Edouard Niyonteze
Elvis Nahimana
Veronika Varga
Joseph Amani Ndume
Chloé Gasaro
KÜÇÜK AİLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küçük Aile filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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