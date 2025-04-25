Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:21

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:21

Küçük Aile filminin yönetmen koltuğunda Eric Barbier oturuyor. Filmin senaristliğini Gaël Faye ve Eric Barbier üstleniyor. Peki, Küçük Aile filminin konusu ne? Küçük Aile filminin oyuncuları kim?

KÜÇÜK AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Gabriel normal bir çocuktur, mutludur, kaygısızdır ve arkadaşları ve küçük kız kardeşiyle maceralar yaşamaktadır. 1993'te komşu Ruanda'daki gerginlikler ailesini ve masumiyetini tehdit edecek şekilde yayılır.

KÜÇÜK AİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Paul Rouve

Isabelle Kabano

Djibril Vancoppenolle

Delya De Medina

Tao Monladja

Ruben Ruhanamilindi

Brian Gakwavu

Kenny Hubbawive

Nelson Membe

Edouard Niyonteze

Elvis Nahimana

Veronika Varga

Joseph Amani Ndume

Chloé Gasaro

KÜÇÜK AİLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Aile filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.