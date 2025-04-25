Öğretmen filminin konusu ne? Öğretmen filminin oyuncuları kim?
Öğretmen (The Teacher) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Öğretmen filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Öğretmen filminin konusu ne? Öğretmen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Öğretmen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Farah Nabulsi üstleniyor. Peki, Öğretmen filminin konusu ne? Öğretmen filminin oyuncuları kim?
ÖĞRETMEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Siyasi direnişe riskli bir bağlılığı olan Filistinli bir öğretmen, bu durumu gönüllü çalışan Lisa ile yeni bir ilişki kurma fırsatı ve öğrencilerinden biri olan Ada'ya verdiği duygusal destek ile uzlaştırmaya çalışır.
ÖĞRETMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Imogen Poots
Stanley Townsend
Saleh Bakri
Paul Herzberg
Andrea Irvine
ÖĞRETMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Öğretmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.
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