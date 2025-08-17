Kıskanmak dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Yılmaz Şahin üstleniyor. Kıskanmak dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kıskanmak dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Toplumdan dışlanmış, yıllarca gölgede kalmış Seniha, ağabeyi Halit’in genç ve güzel nişanlısı Mükerrem'e duyduğu kıskançlıkla geçmişin hesaplarını açar; ancak bu sırada yakışıklı Nüzhet’le kurduğu karmaşık ilişki, hem kendisini hem çevresindekileri sürükleyecek bir entrika zincirini başlatır.

KISKANMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Özgü Namal

Selahattin Paşalı

Mehmet Günsür

Hafsanur Sancaktutan

Beril Pozam

Hande Doğandemir

İpek Tuzcuoğlu

İştar Gökseven

Rozet Hubeş

Cem Uslu

Dilara Aksüyek

Lila Gürmen

Zeynep Yüce

Ayda Aksel

KISKANMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kıskanmak dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.