Kıskanmak dizisi 6. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Halit’in engellerine rağmen sınava giren Seniha, çalınan hayatını geri almak için harekete geçer. Ancak bu yolda büyük zorluklarla karşılaşır. Nüzhet ve Mükerrem’in iş için bir arada olması Nalan’ı çıldırtırken, Şaziye’nin şüpheleri artar. Nüzhet’e atılan suç, Nalan’la ilişkisini ciddi şekilde sınar. Seniha abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesine unutulmaz bir doğum günü hazırlar. Mediha’nın Mükerrem’le yüzleşmesi ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin 7. bölümü 28 Ekim Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.