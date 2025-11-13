Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seniha, Cemal Paşazade'nin kızı olmadığına inanmaz. Miras davasından vazgeçmesi için annesinin yalan söylediğini düşünür. Ancak yaptırdıkları DNA testinde Halit’le öz kardeş olmadıkları belirlenir. Mükerrem ve Nüzhet'in aşkını artık biri daha biliyordur. Mükerrem, o gün neden gelemediğini Nüzhet’e anlatır ve ikili geri dönüşü olmayan bir yola girer. Mediha, Seniha'ya Orhan Erden’in kızı olduğunu söyler. Halit ise sadece babasının mezarını değil, kardeşinin de kim olduğunu bulur.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 18 Kasım Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.