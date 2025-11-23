Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğunu duyunca, bundan emin olmak ister. Nalan, yaşadığı kötü olayın ardından hamile olduğunu öğrenir. Bu haber Nalan'ı çok mutlu ederken Mükerrem ve Nüzhet için büyük şok olur. Nüzhet, Halit’in Şevket ailesiyle iş ilişkilerini bitirmeyi başarır. Seniha, Nüzhet’ten gizli yaptırdığı DNA testinde kardeş olduklarını sanır. Ancak annesi ve abisine yenilmeye niyeti yoktur. Annesini en hassas yerinden vurur. Nalan için tam her şey yolunda giderken, öyle bir gerçekle yüzleşir ki dünyası altüst olur.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 25 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.