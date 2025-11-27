Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seniha, annesine yaptığı tehdidi başarıyla kullanır. Ancak, Nalan'ın Nüzhet ve Mükerrem'i öğrendiğini fark edince, durumu lehine çevirecek bir plan yapar. Nalan, Mükerrem'den farklı bir yolla intikam alacaktır. Bebeğiyle ilgili beklenmedik bir sürpriz yaşayan Nalan, Nüzhet'i kaybetmemek için hemen evlenmek ister. Miras davasını sürdüren Seniha, Paşazade olduğunu kanıtlamak için savaşır. Tam her şey bitti derken, babasının geri dönmesi yeni bir başlangıç olur.

KISKANMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 2 Aralık akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.