Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemal Paşazade dönünce, Seniha için yeni bir dönem başlar. Halit’le kardeş olduğunu öğrenen Nüzhet, önce Halit’le sonra Mediha’yla yüzleşir. Seniha, adli tıp raporuna itiraz ederken yeni savcı Cihan'la karşı karşıya gelir. Rukiye'nin ölümü, Şevket ailesini sarsar. Enver ve Türkan’ın evliliği ise köşkte şok etkisi yaratır. Kimliğini gizleyen Cemal, Halit ve Mediha’ya Cemal Paşazade olduğunu söyler.

KISKANMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 9 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.