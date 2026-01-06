Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bebeğin Halit'ten olduğunu öğrenen Nüzhet, Nalan'ı terk eder. Seniha ve Nüzhet arasındaki tüm sırlar açığa çıkar. Nalan ve Mükerrem’in yüzleşmesi, beklenmedik hamlelere yol açar. Cemal Paşazade, özgürlüğünü geri almak için Savcı Cihan'la iş birliği yapar. Mücahit’in yakalanmasıyla Mediha’nın planları suya düşer. Sonunda Seniha ve Cemal Paşazade, Mediha ve Halit’i konaktan kovar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 6 Ocak Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.