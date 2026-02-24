Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nalan’ın intiharı tüm dengeleri değiştirir. Halit, Mükerrem’in kimden hamile kaldığının peşine düşer. Seniha, Yasemin'i evlat edinebilmek için güvenli bir aile kurması gerektiğini öğrenir. Cihan ona evlenme teklif eder. Cemil, Şükran'ın onu aldattığını öğrenir ve evden kovar. Halit, Cemil'le anlaşır ama Cemil, bunun sonu olacağını bilmez. Mediha, oğlunu Kızılbağ ailesi ile karşı karşıya getirmemek için son bir hamle yapar. Halit, Mükerrem’i belirsizliğe sürüklerken, Nüzhet ona gerçeği söyler.

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mükerrem ve Nüzhet yangından kurtulurken, Halit hastanede gözlerini açar. Halit'in Mükerrem üzerindeki baskıları artar. Başsavcı Defne, kızını korumak için geleceğini yakar. Seniha, Mükerrem’i abisinden korumaya çalışırken bir yandan savcı Cihan’la yeni bir yola girer. Halit’in baskılarına dayanamayan Mükerrem, bebeğin ondan olmadığını söyler. Nüzhet, kulübeyi yakanın Nalan olduğunu öğrenir ve boşanmak ister. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Nalan, aşkı için canından vazgeçmeyi göze alır.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 24 Şubat Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.