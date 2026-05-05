Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan ile Nüzhet arasındaki sert yüzleşme, Cihan’ın Seniha’ya olan inancını sorgulanmasına yol açar. Nur’un Paşazadeleri bitirmek için attığı adımlar, aileyi beklenmedik şekilde birleştirir. Ancak Cemal Paşazade’nin katilinin ortaya çıkması, bu birliği yıkar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir. Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 5 Mayıs Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.