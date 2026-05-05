Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

5.05.2026 17:14:00
Haber Merkezi
Kıskanmak dizisinin 31. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak.

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan ile Nüzhet arasındaki sert yüzleşme, Cihan’ın Seniha’ya olan inancını sorgulanmasına yol açar. Nur’un Paşazadeleri bitirmek için attığı adımlar, aileyi beklenmedik şekilde birleştirir. Ancak Cemal Paşazade’nin katilinin ortaya çıkması, bu birliği yıkar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mediha demir parmaklıkların ardına girince bugünün ve geçmişinin karanlığıyla yüzleşir. Cihan, Seniha’nın ona yalan söylediğini öğrenince sarsılır. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için kontrolsüz bir yol seçer. Umutları tükenen Mediha hayatıyla ilgili seçim yapar. Cihan ise sevdiği kadının sakladığı sırları taşıyamayacağını anlar.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 5 Mayıs Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.

'Jurrasic Park' yıldızı Sam Neill kanseri yendi: Efsane oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyor! Dünyaca ünlü aktör Sam Neill, beş yıldır mücadele ettiği üçüncü evre kan kanserini, kemoterapinin sonuç vermediği noktada uygulanan 540 bin dolarlık "CAR T hücre tedavisi" sayesinde yendiğini açıkladı. Vücudunda kanserli hücre kalmadığını müjdeleyen 78 yaşındaki oyuncu, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" diyerek setlere dönüş sinyali verdi.
Hollywood yıldızı Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu: İşte bebeğinin ismi... Sinema kariyerine ara verip kendisini ailesine adayan dünyaca ünlü aktris Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini müjdeledi.
RTÜK’ten kanal ve dijital platformlara ceza yağdı: Bahçeli’nin favori dizisi de nasibini aldı! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve SZC TV’ye siyasi eleştiriler; Kanal D, NOW TV ve dijital platformlara ise şiddet içerikleri gerekçesiyle ağır yaptırımlar uyguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin övgüyle bahsettiği "Yeraltı" dizisi de ceza alan yapımlar arasında yer aldı.