'Jurrasic Park' yıldızı Sam Neill kanseri yendi: Efsane oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyor!

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Dr. Alan Grant’e hayat veren Sam Neill, uzun süredir devam eden yaşam mücadelesinde zafere ulaştı. 78 yaşındaki Yeni Zelandalı oyuncu, Avustralya'nın 7 News kanalına verdiği samimi röportajda, üçüncü evre angioimmünoblastik T-hücreli lenfoma ile geçen karanlık günlerini ve hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

"KEMOTERAPİ DURDU, ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Beş yıl boyunca kemoterapi gördüğünü ancak bir noktada tedavinin yanıt vermeyi bıraktığını belirten Neill, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Kemoterapi oldukça berbat bir süreçti ama beni hayatta tutuyordu. Sonra işe yaramayı bıraktı. Çaresiz kaldım ve ölecek gibiydim."

540 BİN DOLARLIK MUCİZE TEDAVİ: CAR T

Geleneksel tedavilerin tıkanması üzerine Neill, kan hücrelerini genetik olarak değiştiren ve bağışıklık sistemini kanserle savaşacak şekilde yeniden programlayan CAR T hücre tedavisine başladı. Yaklaşık 540 bin dolara mal olan bu ileri teknoloji yöntem meyvesini verdi. Son taramalarının temiz çıktığını belirten aktör, "Vücudumda kanser yok, bu olağanüstü bir şey. Bunun gerçekleşebilmesinden dolayı çok heyecanlıyım" dedi.

"SİNİRLENDİM ÇÜNKÜ YAPACAK ÇOK ŞEYİM VARDI"

Hastalığını ilk kez 2022 yılında 'Jurassic World Dominion' filminin tanıtımları sırasında öğrenen Neill, ölüm korkusu yaşamadığını ancak yarım kalan hayalleri için "sinirlendiğini" ifade etmişti. Sağlığına kavuşan usta oyuncu, şimdi en büyük tutkusu olan oyunculuğa dönmeye hazırlanıyor. "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" diyen Neill, hayranlarını heyecanlandırdı.