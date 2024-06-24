Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:16

Kızıl Hare filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Larry Yang üstleniyor. Peki, Kızıl Hare filminin konusu ne? Kızıl Hare filminin oyuncuları kim?

KIZIL HARE FİLMİNİN KONUSU NE?

Lao Luo, sevgili atına çok bağlıdır. Atın ondan alınabileceği anlaşıldığında, krizi çözmek için kızı Xiaobao ve erkek arkadaşıyla birlikte bir yolculuğa çıkar.

KIZIL HARE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Qilin Guo

Yu Rongguang

Jing Wu

Yu Xing

Andy On

Lang Yueting

Joey Yung

KIZIL HARE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kızıl Hare filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.