Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Şubat Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:24

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:24

Her hafta cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler "Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu?" araştırmalarına başladı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisine dair merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.

Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.

Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınmıştır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

24 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 İntikam Kurşunu

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:30 İntikam Kurşunu

05:15 Baba