Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Şubat Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman?
Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisine Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrasında bir süreliğine yayın arası verilmişti. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Şubat Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman?
Her hafta cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkilerinin yurt genelinde etkisi sebebiyle yayınlanmamıştı. İzleyiciler "Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu?" araştırmalarına başladı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisine dair merak edilenler...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır.
Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.
Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?
Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın hayattaki tek gayesi evlatlarının ileride başarılı ve mutlu hayatlara sahip olmalarıdır. Fakat Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa, üniversitedeyken erkek arkadaşı ile evlenmiştir. Kızının kocasının ailesi ile tanıştığında büyük şok yaşayan Kıvılcım, evladının bu kadar muhafazakar bir aile içerisinde mutlu olamayacağını düşünür. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?
Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınmıştır.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar
24 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 İntikam Kurşunu
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:30 İntikam Kurşunu
05:15 Baba
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