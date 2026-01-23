Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Annesinin dolduruşuna gelerek Çimen’e hesap soran Emir, Çimen’i kaybetmiştir. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğini düşünüyordur. Çimen’e çok büyük bir sürpriz hazırlar. Asil’in yeni girişimi dijital platform açılmış, Asil’in daveti üzerine Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır. Kıvılcım da burada program yapmak üzere anlaşır. İlk konuğu da Saba Tümer olacaktır. Salkım’ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa’ya giderler. Bu seyahat hepsine iyi gelecektir. Bade’nin oyununa gelen Ömer, hamile olduğuna inanarak sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verir. Bade hedefine ulaşmıştır. Başak ve Fatih, Tuncay’ı ziyaret için çiftliğe giderler. Dönüş yolunda geçirdikleri ufak bir kaza ikilinin yakınlaşmasına vesile olur. Salkım’ın en büyük korkusu gerçekleştiğinde artık herkes için geri dönülmez bir yola girilmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 122. bölümü 23 Ocak akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.