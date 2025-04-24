Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 00:00

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla, Civan’ı kurtarmak için Nur ve Mali’ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan’ın hastalığı karşısında Leyla’yla birlikte hareket etmeye başlar. Herkes Civan’ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan’ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan’ın kaderini belirleyecektir.

LEYLA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Leyla, Nur’u öldürmek isterken büyük bir şok yaşar. Nur çöplükte verdiği ölüm kalım savaşında hiç olmadığı kadar yalnızdır. Leyla’yı derinden yaralayacak sürpriz gelişme ise annesi Sema’nın beklenmedik ölümü olur. Leyla’ya en çaresiz zamanında Civan’la birlikte kardeşi İpek yaşama sevinci verir. Heyecanın doruğa çıktığı finalde ise Nur’un kaderi Leyla’ya, Leyla’nın aşkı ise Nur’un kaderine bağlıdır.