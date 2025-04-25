'Final' yapacak denilmişti: İddialı dizi için karar verildi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:23

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:24

Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züheyla Yıldız, Turgut Tunçalp ve Enes Koçak gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Sahipsizler dizisi, Çarşamba akşamları yayınlanan bölümleriyle sosyal medyada sık sık gündem oluyordu.

KARAR VERİLDİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahipsizler dizisinin son günlerde final yapacağı iddia edilmişti.

Ancak dizinin hayranlarını sevindirecek haber geldi.

YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı dizinin yayın hayatına devam edeceği kesinleşti. Böylelikle final yapacağı iddia edilen Sahipsizler dizisi yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Devran, Cemo ve Yusuf’un birlikte geçirdiği felekten gece, aralarındaki buzları eritmeye yetti. Haşmet’in de aralarına katılmasıyla gece unutulmaz bir hale dönüştü.

Samet ve Balım’ın okullarında düzenlenen kampa, Devran ve Azize de katıldı. Bu kamp, çocukların Devran’a yakınlaşmasını sağlarken, Azize ile Devran arasındaki bağı da güçlendirdi.

Fidan’ın Kerem’in evine gitmesiyle ortaya çıkan sürpriz gerçek, olayların seyrini değiştirdi. Öte yandan Duygu ile Cemo arasındaki yakınlaşma, Melis’in duygusal açıdan zor anlar yaşamasına neden oldu.

Duygu’nun dayısı Haşmet’le geçmişi açıklaması ortamda büyük bir gerilim yarattı. Azize ise Duygu’ya sahip çıkarken, Devran’ın Duygu hakkındaki düşünceleri ikiliyi karşı karşıya getirdi.