Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktadadır ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildir. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel olur. Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kuracak ancak bu kez yaptığı oyun işe yaramayacaktır. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verir. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf edecek, Ulvi bu işten hiç memnun olmayacaktır. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verir, Elif bu işe dünden razıdır. Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokunur. Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal’i ailesine teslim etmek olur. Duygu dolu anların ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden olur.

Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema’dan görür. Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması ve yeni bölümde Fatih’in vereceği tepki büyük merak uyandırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölümü 27 Şubat Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.