Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ömer ve Kıvılcım'ın baş başa çıktığı akşam yemeği merak uyandırırken, Nilay'ın evlendikten sonra oğlunu yanına almak istemesine Abdullah karşı çıkıyor. İşsiz kalan İlhami ve Ulvi'nin yeni iş arayışlarına girdiği tanıtımda Nilay'a, Kıvılcım ve Ömer destek oluyor. Ömer'in, Abdullah'a "Senin kötü bildiğin Kıvılcım var ya senin karının, Nilay'ı düşürdüğü o durumdan çekip kurtardı" sözleri üzerine Nilay, ailesini reddediyor. Kıvılcım ve Salkım'ın karşı karşıya geldiği anlarda Salkım'ın; Çimen'in Ünallar'la birlikte yaşamaya başladığını açıklaması tansiyonu yükseltiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nilay hayatının en zor dönemindedir, çok çaresiz ne yapacağını bilmez durumdadır. Nursema ve Asil’in konuşmalarını duyan İlhami ne olduğunu tam anlamasa da rahatsız olmuştur, Nursema’nın işten ayrılması konusunda tavrı nettir. Kıvılcım ise kızını alıp kendi evine getirmiştir. Çimen çok üzgündür. Emir ise mecburen annesinin yanına Abdullah eve gider. Tüm gerçekleri, iflas ettiğini anlatır. Karısını yanına alma çabası ise sonuçsuz kalır. Abidin’in evlendiği İlknur, daha ilk günden evdekilere huzursuz etmeye başlar. Asude ve Ulvi yeni bir buluşma ayarlayıp pikniğe giderler. Ancak burada da sınıf farkı engeline takılırlar. Nilay’ın, Yağız’ın sıkıştırmaları sonucunda mecbur kalıp aileye evleneceğini söylediği akşam Ünallar’ı çok daha büyük bir sürpriz bekliyordur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 132. bölümü 10 Nisan Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.