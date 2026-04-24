Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kıvılcım, programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretini anlatarak farkındalık yaratıyor. Nilay’ın, Ünal eve geri döndüğü tanıtımda Abdullah ve Salkım’ın arasındaki gerilimin devam etmesi dikkat çekiyor. Salkım, Elif’in geçirdiği gizli ameliyatı Çimen’den duyduğunda baygınlık geçiriyor. Çıkan yangında Nursema ve Ulvi’nin yardımına Asil’in yetişmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır. Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir. Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar. Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir. Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 134. bölümü 24 Nisan Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.