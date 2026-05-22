Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman, son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti sezon finali mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Elif’e gelen zarf Abdullah’ın eline geçtiğinde Abdullah işin aslını öğrenmek için Elif ile konuşacak ancak Elif türlü yalanlarla konuyu kapayacaktır.

Ancak konuyu bilen Nilay’ın bu işin peşini bırakmaya hiç de niyeti yoktur.

Biraz kurcaladığında da tüm olup biteni öğrenecektir. Elif’e yardım etmek istediğinde ise çok sert bir tepkiyle karşılaşacaktır.

Ömer’in artık kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım her ne kadar çok üzgün olsa da çocukları ve annesi için dik durmaya çalışacaktır.

Başak ve Fatih ev bakmaya başlayacak, sevdikleri bir yer bulup kısa sürede evden taşınmak üzere harekete geçeceklerdir.

İlhami ve Nursema, Kastamonu’ya gitmeden önce Salkım onlara bir güle güle yemeği yapar.

Herkes davetlidir. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurur.

Bu kavga gittikçe büyüyecek ve herkesi içine alan bir fırtınaya dönecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 137. bölümünde; Başak aşkına yenik düşmüş, dayanamayıp Fatih’e geri dönmüştür. İkisi de bundan böyle evlilikleri için savaşmaya çok kararlıdır. İlk olarak ayrı eve çıkmayı planlarlar ancak bu iş Abdullah’ın hiç hoşuna gitmeyecektir. Küçük Abdullah iyileşmiş hem de konuşmaya başlamıştır. Nilay bu konuda kendisine yardım eden Salkım’dan hem özür dileyecek hem de ona bir hediye alacaktır. Eş bulma uygulamasından tanıştığı ve birlikte olduğu Buğra’ya ulaşamayan Elif iyice zıvanadan çıkıp adamın evine basacak, karşılığında daha büyük bir dert ile karşı karşıya kalacaktır. Çimen okulda kendi yüzünden çıkan kavga nedeniyle okuldan atılacak, bu durum Emir ile arasında büyük bir kavgaya neden olacaktır. Ömer’le aralarındaki gerginliğe son vermek için harekete geçen Kıvılcım, ne yazık ki çok geç kaldığının farkında değildir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 138. bölümü 22 Mayıs Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi 138. bölümü ile sezon finali yapacak.