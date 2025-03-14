Yayınlanma: 14.03.2025 - 20:27

Güncelleme: 14.03.2025 - 20:27

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 92. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 14 Mart Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Abdullah, Nursema’nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay’ın Meri’yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri verilir.

Nursema ve Firaz’ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakır.

Kıvılcım ise Doğa’nın kendisine çeki düzen vermesini ister. Kıvılcım’ın, Abdullah ile Işıl’ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı merak edilir...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nursema ve İlhami’nin nişan töreni Nursema’nın ağzından çıkan kendine bile açıklayamadığı bir isim nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. Ünal evde yaşadıkları rezalet nedeniyle büyük bir üzüntü vardır.

Aynı şekilde Asude de olayların gidişatından hiç memnun olmamıştır. Doğa’nın yeni eviyle birlikte havalara girmesi herkesi ama en çok Kıvılcım’ı rahatsız etmeye başlamıştır. Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi tüm hızıyla sürmektedir.

Mustafa ve Meri’nin arkadaşlığından hoşlanmayan Nilay sinirlerine hakim olamayarak kalkıştığı bir hareket sonucunda büyük yanılgıya düştüğünü anlayacaktır. Nişan töreninde düştüğü durumun ağırlığını üstünden atamayan İlhami son kozunu büyük oynar.