Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:49

Güncelleme: 13.03.2025 - 19:49

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 13 Mart Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tahsin, Nuh’un eskisi gibi biri olmadığını yüzüne vururken Cihan’la da barışmasını ister. Sevilay, Nuh'u istemediğini söylerken Nuh'un, annesinin kaza görüntüsünü görmesiyle neler yapacağı merak konusu olur. Melek'in, Cihan ile Nuh arasında kimi seçeceği merak edilir.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İhbar üzerine polislerin Tahsin’in bahçesinde arama yapması Tahsin ve Sumru’yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır. İkisi de her şeyin mahvolduğunu düşünürler. Cihan, Melek’e evlenme teklif eder. Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar. Nuh’un Şansalan nefreti ailesini tedirgin eder. Onun tepkileri Sevilay’ı korkutmaya başlamışken ikili arasındaki ipler gerilir, artık geri dönülmez bir yola girerler. Samet’in fenalaşması Şansalanlara büyük bir darbe indirmişken kötü bir sürprizle karşı karşıya kalırlar. Artık Sumru ve Şansalanlar için devran dönecektir.