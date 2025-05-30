Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri sezon finalinde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti final bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen sezon finali 30 Mayıs Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.





KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Ömer, Kıvılcım’la yeğenlerini akşam yemeğinde ağarlarken Nursema’nın, Firaz’dan dilediği özür dikkat çeker.

Işıl ve Koray’ın, Pembe’nin ölümü hakkında konuşmalarına şahit olan Mustafa, oğlundan af dileyerek eline silah alır. Mustafa’nın yapacaklarından endişelenen Nilay, balkondan düşer.

Işıl’ın organize ettiği “Yaza Merhaba Partisi” adeta kana bulanır. Elinde silahla partiye gelen Mustafa’nın önce Işıl’ı vurması ardından onu durdurmak isteyen Fatih’le arasında yaşanan arbedede silahın patlaması akıllarda soru işareti bırakır.





KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Işıl’ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. Kıvılcım’ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer’in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır. Nursema’nın, Firaz’ın doğum gününü unutması ikilinin zaten gergin olan ilişkilerini biraz daha zora sokacaktır. Firaz bu duruma çok bozulmuştur. Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl devreye girer, Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır. Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah’tan kendi adına bir ev ister. Işıl’ın da devreye girmesiyle konu Nilay’ın istediği şekilde sonuçlanır. Ömer ve Kıvılcım’ın aynı evde yaşamaları gerektiğine inanan Sönmez büyük bir hamle yapar. Planı işe yarayacak sonunda Ömer ve Kıvılcım nikah tazeleyeceklerdir. Sevtap’ın klibi ilgi görmez, Sevtap bu durumdan çok mutsuz olur. Evde hakimiyetini kuran Işıl’ı büyük bir tehlike bekliyordur.