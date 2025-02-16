Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim?
Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kong: Kafatası Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kong: Kafatası Adası filminin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Filmin senaristliğini Derek Connolly, Max Borenstein, Dan Gilroy üstleniyor. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncuları kim?
KAFATASI ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Pasifik Okyanusu'nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong'un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.
KAFATASI ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Samuel L. Jackson
John C. Reilly
Thomas Mann
Tian Jing
Tom Hiddleston
Brie Larson
John Goodman
Toby Kebbell
Shea Whigham
Corey Hawkins
KAFATASI ADASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kong: Kafatası Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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