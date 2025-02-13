Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim?
Sinemadaki yerini alacak olan filmin Emmanuelle filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim?
Emmanuelle filminin yönetmen koltuğunda Audrey Diwan oturuyor. Filmin senaristliğini Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski üstleniyor. Peki, Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
EMMANUELLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç Emmanuelle, iş için Hong Kong'a gider. Ancak beklemediği şey, bu gezinin kendisini ve arzusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olacağıdır. Gizemli Kei ile tanıştığında Emmanuelle'in hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
EMMANUELLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Noémie Merlant
Will Sharpe
Naomi Watts
Chacha Huang
Adam Tin-Nam Pak
Isabella Wei
Andrea Dolente
Kai Hu
Harrison Arevalo
Jamie Campbell Bower
Anthony Wong
Bianca Lau
Carole Franck
Txomin Vergez
Etiketler: #konusu nedir? #Film
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