Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim?

Sinemadaki yerini alacak olan filmin Emmanuelle filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim?

Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:38

Emmanuelle filminin yönetmen koltuğunda Audrey Diwan oturuyor. Filmin senaristliğini Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski üstleniyor. Peki, Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMMANUELLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Emmanuelle, iş için Hong Kong'a gider. Ancak beklemediği şey, bu gezinin kendisini ve arzusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olacağıdır. Gizemli Kei ile tanıştığında Emmanuelle'in hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

EMMANUELLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Noémie Merlant

Will Sharpe

Naomi Watts

Chacha Huang

Adam Tin-Nam Pak

Isabella Wei

Andrea Dolente

Kai Hu

Harrison Arevalo 

Jamie Campbell Bower 

Anthony Wong

Bianca Lau 

Carole Franck 

Txomin Vergez


Etiketler: #konusu nedir? #Film

İlgili Haberler

Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?
Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk filmi ne zaman vizyona girdi?

Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk filmi ne zaman vizyona girdi?
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler