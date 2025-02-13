Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:38

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:38

Emmanuelle filminin yönetmen koltuğunda Audrey Diwan oturuyor. Filmin senaristliğini Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski üstleniyor. Peki, Emmanuelle filminin konusu ne? Emmanuelle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMMANUELLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç Emmanuelle, iş için Hong Kong'a gider. Ancak beklemediği şey, bu gezinin kendisini ve arzusunu yeniden keşfetmesine yardımcı olacağıdır. Gizemli Kei ile tanıştığında Emmanuelle'in hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

EMMANUELLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Noémie Merlant

Will Sharpe

Naomi Watts

Chacha Huang

Adam Tin-Nam Pak

Isabella Wei

Andrea Dolente

Kai Hu

Harrison Arevalo

Jamie Campbell Bower

Anthony Wong

Bianca Lau

Carole Franck

Txomin Vergez