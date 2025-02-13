C Takımı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? C Takımı 2 filmi ne zaman vizyona girdi?
C Takımı 2 filmi vizyondaki yerini alacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, C Takımı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? C Takımı 2 filmi ne zaman vizyona girdi?
C Takımı 2 filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, C Takımı 2 filminin konusu ne? C Takımı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
C TAKIMI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Ekip, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar.
C TAKIMI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Toygan Avanoğlu
Murat Akkoyunlu
Sera Tokdemir
Ömer Kurt
Hakan Bulut
Barış Başar
Hakan Bilgin
Haydar Şişman
Ceren Arı
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