C Takımı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? C Takımı 2 filmi ne zaman vizyona girdi?

C Takımı 2 filmi vizyondaki yerini alacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, C Takımı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? C Takımı 2 filmi ne zaman vizyona girdi?

C Takımı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? C Takımı 2 filmi ne zaman vizyona girdi?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:48

C Takımı 2 filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaristliğini Barış Başar üstleniyor. Peki, C Takımı 2 filminin konusu ne? C Takımı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

C TAKIMI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ekip, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar.

C TAKIMI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Murat Akkoyunlu

Sera Tokdemir

Ömer Kurt

Hakan Bulut

Barış Başar

Hakan Bilgin

Haydar Şişman

Ceren Arı


Etiketler: #konusu nedir? #Film

İlgili Haberler

Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?

Ceviz Ağacı filminin konusu ne? Ceviz Ağacı filminin oyuncuları kim?
Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk filmi ne zaman vizyona girdi?

Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk filmi ne zaman vizyona girdi?
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler