Koş Saklan Dövüş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kyle Rankin üstleniyor. Peki, Koş Saklan Dövüş filminin konusu ne? Koş Saklan Dövüş filminin oyuncuları kim?
KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Koş Saklan Dövüş, kendisini ve sınıf arkadaşlarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Zoe, annesinin ölümünden sonra hayatının çok zor bir döneminden geçen genç bir kızdır. Kafasını dağıtmak için özel kuvvetlerin eski bir üyesi olan babası Todd ile birlikte ava çıkar. Zoe'nin hayatı bir gün okulda bu zamana kadar babasından öğrendiklerini kullanmak zorunda kalacağı bir durumla karşılaşmasıyla değişir. Bir grup çocuk, okul binasını kuşatınca Zoe, hem kendi hem de sınıf arkadaşlarının hayatı için zorlu bir savaşa girişir.
KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Isabel May
Thomas Jane
Radha Mitchell
Eli Brown
Olly Sholotan
Treat Williams
Barbara Crampton
Cyrus Arnold
Britton Sear
Carlton Caudle
Catherine Davis
Joel Michaely
KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Koş Saklan Dövüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.