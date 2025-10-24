Koş Saklan Dövüş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kyle Rankin üstleniyor. Peki, Koş Saklan Dövüş filminin konusu ne? Koş Saklan Dövüş filminin oyuncuları kim?

KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Koş Saklan Dövüş, kendisini ve sınıf arkadaşlarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Zoe, annesinin ölümünden sonra hayatının çok zor bir döneminden geçen genç bir kızdır. Kafasını dağıtmak için özel kuvvetlerin eski bir üyesi olan babası Todd ile birlikte ava çıkar. Zoe'nin hayatı bir gün okulda bu zamana kadar babasından öğrendiklerini kullanmak zorunda kalacağı bir durumla karşılaşmasıyla değişir. Bir grup çocuk, okul binasını kuşatınca Zoe, hem kendi hem de sınıf arkadaşlarının hayatı için zorlu bir savaşa girişir.

KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Isabel May

Thomas Jane

Radha Mitchell

Eli Brown

Olly Sholotan

Treat Williams

Barbara Crampton

Cyrus Arnold

Britton Sear

Carlton Caudle

Catherine Davis

Joel Michaely

KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koş Saklan Dövüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.