Kral Kaybederse dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kral Kaybederse dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin final bölümü ne zaman? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan, Semra’nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail’in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar. Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar’ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur. İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan’a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz. Kenan’ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan’dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan’ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse final yeni bölümü 9 Aralık Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.