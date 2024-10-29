Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Kralın Kılıcı (Kingsglaive: Final Fantasy XV) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kralın Kılıcı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:47

Kralın Kılıcı filminin yönetmen koltuğunda Takeshi Nozue oturuyor. Filmin senaristliğini Takashi Hasegawa üstleniyor. Peki, Kralın Kılıcı filminin konusu ne? Kralın Kılıcı filminin oyuncuları kim? 

KRALIN KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eos, bir zamanlar sihirli kristallere sahip olmuş ulusların sınırlara saygı duyarak birlikte yaşadığı bir gezegen olagelmiştir. Ancak zamanla bu kristaller ortadan yokolmuş, sadece Lucis ulusu, kristalini saklamayı başarmıştır. Bu kristalin gücü sayesinde işgalcilerden kendilerini korumayı başarmışlardır. Ancak son yıllarda müthiş bir silahlı güç oluşturan ve yayılmacı politikalar güden Niflheim, diğer ülkeleri teker teker topraklarına katmış ve gözlerini Lucis'e dikmiştir. Niflheim ile şartları çok ağır bir ateşkes imzalamak zorunda kalan ve başkent Insomnia dışında tüm topraklarını kaybeden ülkenin kaderi o andan itibaren, Kingsglaive adıyla bilinen çok özel bir orduya ve bu ordunun seçkin askeri Nyx Ulric'e bağlıdır. Film, Final Fantasy oyun serisinin 15. versiyonunun sinema uyarlaması olarak çekildi.

KRALIN KILICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Paul - Nyx Ulric

Lena Headey - Lunafreya Nox Fleuret

Sean Bean - Regis Lucis Caelum CXIII 

Adrian Bouchet - Drautos

Andrea Tivadar Crowe Altius 

Gil Darnell Clarus Amicitia 

KRALIN KILICI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kralın Kılıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.


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