Küçük Cadı Kiki filminin konusu ne? Küçük Cadı Kiki filminin oyuncuları kim?
Küçük Cadı Kiki (Kiki's Delivery Service) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küçük Cadı Kiki filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küçük Cadı Kiki filminin konusu ne? Küçük Cadı Kiki filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Küçük Cadı Kiki filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Küçük Cadı Kiki filminin konusu ne? Küçük Cadı Kiki filminin oyuncuları kim?
KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİNİN KONUSU NE?
On üç yaşındaki cadı Kiki'nin geleneklerine göre cadılık eğitimini tamamlayarak tam bir cadı olabilmesi için bir yıl ailesinden ayrı olarak kendi seçeceği bir şehirde yaşaması gerekiyordur. Kiki, kedisi Jiji ile annesinin hediye ettiği süpürgeye binerek evinden ayrılır ve deniz kenarında, başka cadısı olmayan bir şehirde kalmaya karar verir. Burada uçma yeteneğinden faydalanacağı bir kurye servisi açmayı planlar. Şehirdeki ilk gününde tanıştığı birinin fırınında ona yardımcı olurken aynı zamanda hayalini kurduğu işi yapmaya başlar ve fakat zamanla cadılık yeteneklerini kaybetmektedir. Yeteneklerini tekrar kazanmaya uğraşırken bir arkadaşının da hayatını kurtarmalıdır.
KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kiki - Minami Takayama
Jiji - Rei Sakuma
Osono - Keiko TodaUrsula
Tombo - Kappei Yamaguchi
Fukuo - Koichi Yamadera
Kokiri (Kiki'nin annesi) - Mieko Nobusawa
Okino (Kiki'nin babası) - Koichi Miura
Madam - Haruko Kato
Barsa - Hiroko Seki
Kıdemli Cadı - Yuko Kobayashi
Ket - Yuriko Fuchizaki
Maki (Ket'in teyzesi) - Kikuko Inoue
Ket'in annesi - Mika Doi
KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küçük Cadı Kiki filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- Dikkat çeken paylaşım