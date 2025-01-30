Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:18

Küçük Cadı Kiki filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Küçük Cadı Kiki filminin konusu ne? Küçük Cadı Kiki filminin oyuncuları kim?

KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİNİN KONUSU NE?

On üç yaşındaki cadı Kiki'nin geleneklerine göre cadılık eğitimini tamamlayarak tam bir cadı olabilmesi için bir yıl ailesinden ayrı olarak kendi seçeceği bir şehirde yaşaması gerekiyordur. Kiki, kedisi Jiji ile annesinin hediye ettiği süpürgeye binerek evinden ayrılır ve deniz kenarında, başka cadısı olmayan bir şehirde kalmaya karar verir. Burada uçma yeteneğinden faydalanacağı bir kurye servisi açmayı planlar. Şehirdeki ilk gününde tanıştığı birinin fırınında ona yardımcı olurken aynı zamanda hayalini kurduğu işi yapmaya başlar ve fakat zamanla cadılık yeteneklerini kaybetmektedir. Yeteneklerini tekrar kazanmaya uğraşırken bir arkadaşının da hayatını kurtarmalıdır.

KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kiki - Minami Takayama

Jiji - Rei Sakuma

Osono - Keiko TodaUrsula

Tombo - Kappei Yamaguchi

Fukuo - Koichi Yamadera

Kokiri (Kiki'nin annesi) - Mieko Nobusawa

Okino (Kiki'nin babası) - Koichi Miura

Madam - Haruko Kato

Barsa - Hiroko Seki

Kıdemli Cadı - Yuko Kobayashi

Ket - Yuriko Fuchizaki

Maki (Ket'in teyzesi) - Kikuko Inoue

Ket'in annesi - Mika Doi

KÜÇÜK CADI KIKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Cadı Kiki filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.