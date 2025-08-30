Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuduz (The Rage) filminin konusu ne? Kuduz filminin oyuncuları kim?

30.08.2025 18:13:00
Kuduz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuduz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuduz filminin konusu ne? Kuduz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kuduz filminin yönetmen koltuğunda Dmitriy Dyachenko oturuyor. Filmin senaristliğini Aleksey Kazakov üstleniyor. Peki, Kuduz filminin konusu ne? Kuduz filminin oyuncuları kim? 

KUDUZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yerel halk, kuduz bir sürü ve tehlikeli bir yırtıcıyla karşı karşıya kalır.

KUDUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aleksey Serebryakov

Vsevolod Volodin

Evgeniy Tkachuk

Aleksandr Ustyugov

Georgiy Dronov

Kirill Polukhin

Angelina Strechina

Anna Ukolova

KUDUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuduz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.

