Kuduz (The Rage) filminin konusu ne? Kuduz filminin oyuncuları kim?

Kuduz filminin yönetmen koltuğunda Dmitriy Dyachenko oturuyor. Filmin senaristliğini Aleksey Kazakov üstleniyor. Peki, Kuduz filminin konusu ne? Kuduz filminin oyuncuları kim?
KUDUZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yerel halk, kuduz bir sürü ve tehlikeli bir yırtıcıyla karşı karşıya kalır.
KUDUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aleksey Serebryakov
Vsevolod Volodin
Evgeniy Tkachuk
Aleksandr Ustyugov
Georgiy Dronov
Kirill Polukhin
Angelina Strechina
Anna Ukolova
KUDUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kuduz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.