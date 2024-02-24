Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:26

Güncelleme: 24.02.2024 - 21:26

Kule filminin yönetmen koltuğunda Kim Ji-hoon oturuyor. Filmin senaristliğini Sang-don Kim üstleniyor. Peki, Kule filminin konusu ne? Kule filminin oyuncuları kim?

KULE FİLMİNİN KONUSU NE?

Seul'ün göbeğinde lüks bir rezidans olan Tower Sky'da yılbaşı partisi verilecektir. Tabii ki bu parti, verildiği yerin ününe uygun bir şekilde birçok seçkin ismi ağırlayacaktır. Kompleksin yöneticisi Dae-ho, işlerinden ötürü kızı Hana'yla olan planlarını iptal edip onu arkadaşı Yoon-hee'nin gözetimine bırakır. Öte yandan Yoido itfaiye şefi Young-ki de eşine uzun süredir sözünü verdiği gibi tatildedir. Parti tüm hızıyla ve eğlencesiyle devam ederken olabilecek en kötü şey olur ve ortalık yangın yerine döner. Konuklar can havliyle binadan çıkabilmek için çırpınırken Dae-ho ve Young-ki insanları kurtarabilmek için işbirliği yapmak durumunda kalacaklardır.

KULE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sol Kyung-gu

Kim Sang-kyung

Son Ye-jin

Kim In-kwon

Do Ji-han

Kwon Hyun-sang

Jo Min-Ah

Cha In-pyo

Jung ın Ki

Kwon Tae-won

Lee Han-wi

Song Jae Ho

Lee Chang-yong

Jeon Gook-Hyang

KULE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kule filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.