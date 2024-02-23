Do you do you Saint-Tropez filminin konusu ne? Do you do you Saint-Tropez filminin oyuncuları kim?

Do you do you Saint-Tropez (Mystère à Saint-Tropez) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Do you do you Saint-Tropez filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Do you do you Saint-Tropez filminin konusu ne? Do you do you Saint-Tropez filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:01
Do you do you Saint-Tropez filminin konusu ne? Do you do you Saint-Tropez filminin oyuncuları kim?
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Do you do you Saint-Tropez filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nicolas Benamou üstleniyor. Peki, Do you do you Saint-Tropez filminin konusu ne? Do you do you Saint-Tropez filminin oyuncuları kim? 

DO YOU DO YOU  SAINT-TROPEZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Milyarder Claude Tranchant ve karısı, gösteri dünyasının önde gelen isimlerini villalarına davet eder. Bir cinayet girişiminin kurbanı olduğuna inandırılan Tranchant, Paris'in en iyi polisinin hizmetlerinden yararlanmak için arkadaşı Chirac'ı arar.

DO YOU DO YOU  SAINT-TROPEZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Clavier

Gérard Depardieu

Benoît Poelvoorde

Thierry Lhermitte

Jérôme Commandeur

DO YOU DO YOU  SAINT-TROPEZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Do you do you Saint-Tropez filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.


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