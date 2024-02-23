Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim?

Arkadaşımın Evi Nerede? (Khane-ye Doust Kodjast?) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:55
Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim?
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Arkadaşımın Evi Nerede? filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim? 

ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Ahmed, arkadaşının yaptığı ödevi yanlışlıkla eve götürür. Eğer geri getirmezse öğretmeni ona sıfır verecektir. Tam olarak nereye gittiğini bilmeden, başka bir köyde oturan arkadaşına ödevini geri götürmek için maceralı bir yola koyulur. Yolda köylülerle karşılaşan Ahmed'e, bazı köylüler caydırıcı davranırken bazıları ise yardımcı olmaya çalışır. Bu sahnelerde yönetmen İran köylülerinin yaşamlarını ve hayata bakışlarını yansıtır.

ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmed Ahmed Poor

Babek Ahmed Poor

Kheda Barech Defai

Ait Ansari

Rafia Difai

ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arkadaşımın Evi Nerede? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.


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