Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim?
Arkadaşımın Evi Nerede? (Khane-ye Doust Kodjast?) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Arkadaşımın Evi Nerede? filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Arkadaşımın Evi Nerede? filminin konusu ne? Arkadaşımın Evi Nerede? filminin oyuncuları kim?
ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Ahmed, arkadaşının yaptığı ödevi yanlışlıkla eve götürür. Eğer geri getirmezse öğretmeni ona sıfır verecektir. Tam olarak nereye gittiğini bilmeden, başka bir köyde oturan arkadaşına ödevini geri götürmek için maceralı bir yola koyulur. Yolda köylülerle karşılaşan Ahmed'e, bazı köylüler caydırıcı davranırken bazıları ise yardımcı olmaya çalışır. Bu sahnelerde yönetmen İran köylülerinin yaşamlarını ve hayata bakışlarını yansıtır.
ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ahmed Ahmed Poor
Babek Ahmed Poor
Kheda Barech Defai
Ait Ansari
Rafia Difai
ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Arkadaşımın Evi Nerede? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- Dünyanın en pahalı plakası rekor kırdı!
- Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'
- İmamoğlu'na ilginç teklif