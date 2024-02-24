Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:55

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:55

Satılık Ruh filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Craven üstleniyor. Peki, Satılık Ruh filminin konusu ne? Satılık Ruh filminin oyuncuları kim?

SATILIK RUH FİLMİNİN KONUSU NE?

Riverton adlı kasaba huzurlu ve sakin bir görünüm sunmaktadır. Oysa 16 yıl önce kasaba bir seri katilin hışmına uğramıştır. Kötü ruhlu katil öldürülüğü gece geri döneceğine ve o gece doğan yedi çocuğu tek tek öldüreceğine yemin etmiştir.Bu efsane şimdi gerçek olmak üzeredir. Olayın üstünden geçen 16 yılın ardından kasabada insanlar esrarengiz bir şekilde kaybolmaya başlarlar. Tüm gözler o gece doğan yedi çocuğa dikilmiştir. Ve içlerinden yalnızca biri gerçeği bilmektedir.

SATILIK RUH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Max Thieriot

Jessica Hecht

Denzel Whitaker

Harris Yulin

Nick Lashaway

Shareeka Epps

Zena Grey

Frank Grillo

Dennis Boutsikaris

Emily Meade

John Magaro

Paulina Olszynski

Elena Hurst

Raul Esparza

Trevor St. John

Nicole Patrick

Christopher Place

SATILIK RUH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Satılık Ruh filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.