Satılık Ruh filminin konusu ne? Satılık Ruh filminin oyuncuları kim?
Satılık Ruh (My Soul To Take) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Satılık Ruh filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Satılık Ruh filminin konusu ne? Satılık Ruh filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Satılık Ruh filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Craven üstleniyor. Peki, Satılık Ruh filminin konusu ne? Satılık Ruh filminin oyuncuları kim?
SATILIK RUH FİLMİNİN KONUSU NE?
Riverton adlı kasaba huzurlu ve sakin bir görünüm sunmaktadır. Oysa 16 yıl önce kasaba bir seri katilin hışmına uğramıştır. Kötü ruhlu katil öldürülüğü gece geri döneceğine ve o gece doğan yedi çocuğu tek tek öldüreceğine yemin etmiştir.Bu efsane şimdi gerçek olmak üzeredir. Olayın üstünden geçen 16 yılın ardından kasabada insanlar esrarengiz bir şekilde kaybolmaya başlarlar. Tüm gözler o gece doğan yedi çocuğa dikilmiştir. Ve içlerinden yalnızca biri gerçeği bilmektedir.
SATILIK RUH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Max Thieriot
Jessica Hecht
Denzel Whitaker
Harris Yulin
Nick Lashaway
Shareeka Epps
Zena Grey
Frank Grillo
Dennis Boutsikaris
Emily Meade
John Magaro
Paulina Olszynski
Elena Hurst
Raul Esparza
Trevor St. John
Nicole Patrick
Christopher Place
SATILIK RUH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Satılık Ruh filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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