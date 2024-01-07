Kung Fu Ustası filminin konusu ne? Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim?
Kung Fu Ustası (Jackie Chan: Kung Fu Master) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kung Fu Ustası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kung Fu Ustası filminin konusu ne? Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kung Fu Ustası filminin yönetmen koltuğunda Gangliang Fang ve Ping Jiang oturuyor. Filmin senaristliğini Xuan Hua ve Jiamin Wu üstleniyor. Peki, Kung Fu Ustası filminin konusu ne? Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim?
KUNG FU USTASI FİLMİNİN KONUSU NE?
16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.
KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Wah Yuen
Qiu Yuen
Nan Yu
Di Yao
Bing Bai
Bo Yuen
Bingyan Yan
Hua Tian,
Yan Tang
Wai Lam
Yihong Jiang
Bun Yuen
Yibai Zhang
Jun Wu
Xuebing Wang
Shan Zhang
Lan Qin
Yue Wu
Ke-yu Guo
Yishan Zhang
Qixing Aisin-gioro
Xiang Li
Jia-wei Lou
Miao Miao
KUNG FU USTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kung Fu Ustası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3,9 olarak belirlendi.
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