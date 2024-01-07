Yayınlanma: 07.01.2024 - 22:22

Güncelleme: 07.01.2024 - 22:22

Kung Fu Ustası filminin yönetmen koltuğunda Gangliang Fang ve Ping Jiang oturuyor. Filmin senaristliğini Xuan Hua ve Jiamin Wu üstleniyor. Peki, Kung Fu Ustası filminin konusu ne? Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim?

KUNG FU USTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.

KUNG FU USTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Wah Yuen

Qiu Yuen

Nan Yu

Di Yao

Bing Bai

Bo Yuen

Bingyan Yan

Hua Tian,

Yan Tang

Wai Lam

Yihong Jiang

Bun Yuen

Yibai Zhang

Jun Wu

Xuebing Wang

Shan Zhang

Lan Qin

Yue Wu

Ke-yu Guo

Yishan Zhang

Qixing Aisin-gioro

Xiang Li

Jia-wei Lou

Miao Miao

KUNG FU USTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kung Fu Ustası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3,9 olarak belirlendi.