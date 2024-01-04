Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk uzun fragman: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:37

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:38

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği film bu ay sinema tutkunları ile buluşacak. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı filmden ilk uzun fragman geldi. Cem Karaca'nın müzik tarihine damga vurmuş yaşamını, kariyerinin başından itibaren önemli anları ve sanatına etki eden dönemleri ele alan film, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğinde çekildi.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ KONUSU NE?

Cem Karaca'nın, büyük başarılar, aşklar, sürgünler, kayıplar, hasret ve kavuşmalarla dolu hikayesini anlatıyor.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı film 26 Ocak Cuma günü vizyona girecek.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil yer alıyor.