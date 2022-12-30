Kurban filminin konusu ne, oyuncuları kim?

30 Aralık 2022 Cuma, 09:00

Kurban (Offret), yönetmenliğini ve senaristliğini Andreï Tarkovski'nin üstlendiği, 1986 yapımlı bir dram filmidir.

KURBAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Alexander oyuncu, düşünür ve yazardır. Genç karısı da kendisi gibi bir oyuncudur. Bir kız ve ''Küçük Adam'' diye seslendiği bir oğullarıyla şehirden uzak sakin bir hayat sürmektedirler. Uzun yıllar yaptığı araştırmaların sonucunda şekillenmiş düşünceleri, teknolojinin getirdiklerinden daha çok kaybettirdiklerine odaklanmasına yol açmıştır. Paranoya noktasına varan bu takıntısı yüzünden kendisini kesin olarak nükleer bir felaket yaşanacağına inandırmıştır. Gerçekliği, rüya ve düşlemleri ile karıştırarak yorumlamaya başlayan Alexander'ın tutumları aile içerisinde ruhsal krizlerin yaşandığı bir süreci başlatır.

KURBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Erland Josephson

Susan Fleetwood

Allan Edwall

Gu?rún S. Gísladóttir

Sven Wollter

Valérie Mairesse

Filippa Franzén

Tommy Kjellqvist

Per Källman

Tommy Nordahl

KURBAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kurban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.