Kurban filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1986 yılında vizyona giren Kurban filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kurban filminin konusu ne? Kurban filminin oyuncuları kim? Kurban filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 09:00
Kurban filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Kurban (Offret), yönetmenliğini ve senaristliğini Andreï Tarkovski'nin üstlendiği, 1986 yapımlı bir dram filmidir.

KURBAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Alexander oyuncu, düşünür ve yazardır. Genç karısı da kendisi gibi bir oyuncudur. Bir kız ve ''Küçük Adam'' diye seslendiği bir oğullarıyla şehirden uzak sakin bir hayat sürmektedirler. Uzun yıllar yaptığı araştırmaların sonucunda şekillenmiş düşünceleri, teknolojinin getirdiklerinden daha çok kaybettirdiklerine odaklanmasına yol açmıştır. Paranoya noktasına varan bu takıntısı yüzünden kendisini kesin olarak nükleer bir felaket yaşanacağına inandırmıştır. Gerçekliği, rüya ve düşlemleri ile karıştırarak yorumlamaya başlayan Alexander'ın tutumları aile içerisinde ruhsal krizlerin yaşandığı bir süreci başlatır.

KURBAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Erland Josephson 

Susan Fleetwood 

Allan Edwall

Gu?rún S. Gísladóttir 

Sven Wollter 

Valérie Mairesse

Filippa Franzén 

Tommy Kjellqvist

Per Källman 

Tommy Nordahl

KURBAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kurban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.


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