Haykırış filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:57

Haykırış (The Calling), yönetmenliğini Jason Stone, senaryosunu ise Scott Abramovitch'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir gerilim filmidir.

HAYKIRIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Müfettiş Hazel Micallef, küçük bir Ontario kasabası olan Fort Dundas'ta bir polis memurudur. Yaşlı Delia Chandler'ı kontrol etmesi için çağrılır ve kadının oturma odasında neredeyse başı kesilmiş halde olduğunu görür. Chandler'ın ağzı sanki çığlık atıyormuş gibi kıvrılmıştır. Polis, bir adamın midesinin bazı köpeklere verildiği başka bir korkunç cinayetle karşılaşır. Üçüncü bir cinayetin ardından polis, bir seri katille karşı karşıya olduklarına inanmaya başlar. Ağızların "Líbera" kelimesinin hecelerini oluşturacak şekilde konumlandırıldığını keşfederler.

HAYKIRIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Susan Sarandon

Gil Bellows

Ellen Burstyn

HAYKIRIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Haykırış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.