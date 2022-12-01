Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminin konusu ne, oyuncuları kim? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi nerede çekildi?

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:57

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, yönetmenliğini ve senaristliği Ahmet Uluçay'ın üstlendiği, 2004 yapımlı bir dram filmidir.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için verdiği mücadeleyi anlatan film, Naif, hüzünlü ama umut dolu, sıcak bir işlenişe sahip: Recep ve Mehmet sinemaya delicesine tutkundur. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri köydeki evlerinin ahırında bir yandan derme - çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. İşin içine Recep'in kendisinden yaşça büyük olan Nihal'e aşkı da karışınca, hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hakkı Taslak

Kadir Kaymaz

Gülayşe Erkoç

Boncuk Yılmaz

Hasbiye Günay

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde gerçekleştirildi.

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.