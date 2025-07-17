Kurtlar Kapıda (Wolves at the Door) filminin konusu ne? Kurtlar Kapıda filminin oyuncuları kim?

Kurtlar Kapıda filminin yönetmen koltuğunda John R. Leonetti oturuyor. Filmin senaristliğini Gary Dauberman üstleniyor. Peki, Kurtlar Kapıda filminin konusu ne? Kurtlar Kapıda filminin oyuncuları kim?

KURTLAR KAPIDA FİLMİNİN KONUSU NE?

1969 yılının yazında, dört arkadaş şık bir evde toplanır. Dışarda bekleyen davetsiz misafirlerden habersiz dört arkadaşın gecesi, dehşet dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşecektir.

KURTLAR KAPIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elizabeth Henstridge

Katie Cassidy

Adam Campbell

Eric Ladin

Spencer Daniels

Miles Fisher

Lucas Adams

Alixzandra Dove

KURTLAR KAPIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurtlar Kapıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.