Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar Aile dizisine dahil oldu! Musa Uzunlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Musa Uzunlar, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisine İlyas Koruzade karakteri ile dahil oldu. Diziseverler Musa Uzunlar'ın kim olduğu merak ediyor. Musa Uzunlar'ın hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar Aile dizisine dahil oldu! Musa Uzunlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oldu. Diziye girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Musa Uzunlar'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar Aile dizisine dahil oldu! Musa Uzunlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Musa Uzunlar hakkında merak edilenler...
MUSA UZUNLAR KİMDİR?
Musa Uzunlar, 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Aslen Kemerhisar, Niğdelidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.
Devlet tiyatrolarında Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı.
Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı. Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı.
Musa Uzunlar, halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. Daha sonra, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırdı.
MUSA UZUNLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aile - İlyas
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
Hayatımın Şansı - Turgay Moral
Bir Annenin Günahı - Sadri
8. Gün - Hayati
Poyraz Karayel - Bahri Umman
Şubat - Aziz Bey / Isaac Christian Novak
Karanlıklar Çiçeği - Şirket Sahibi Tariyel Bey
Fatmagül'ün Suçu Ne? - Reşat Yaşaran
Kurtlar Vadisi Pusu - İskender Büyük
Yağmur Zamanı - Levent
Merdoğlu
Nilgün - Sinan
Ateş Dansı - Sinan
Süper Baba - Sinan
Geçmiş Bahar Mimozaları
MUSA UZUNLAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Aşkın Kıyameti - 2022 - Hilal Saral - Behçet
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Bahri Umman
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü : Onur Ünlü - Hayalet
Kurtlar Vadisi Gladio : Sadullah Şentürk - 2009 - İskender Büyük
Hayal Kurma Oyunları : Yavuz Özkan - 1999 - Annenin Sevgilisi
Bütün Kapılar Kapalıydı - 1990
MUSA UZUNLAR HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
Yaşamak Denen Şu Zahmetli İş - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2014
Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Kara Kaplı - Tiyatro Yüzleşme - 2008
Valizdeki Kayıp Şehir - Stüdyo Drama
Ful Yaprakları - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
Yaban - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Efrasıyab'ın Hikayeleri - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Haydutlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Merhaba 20. Yüzyıl - Tiyatrokare - 1999
Urfaust - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ölüler konuşmak İster - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1997
Maymun Davası - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995
Mahmut İle Yezida - Antalya Devlet Tiyatrosu
Geyikler Lanetler - Antalya Devlet Tiyatrosu
Lozan (oyun) - Antalya Devlet Tiyatrosu
Savaş Yorgunu Kadınlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Afife Jale - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Budala - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Oyunun Oyunu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
İnsan Maiere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Düşüş - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Sevgili Doktor - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Lysistrata - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Küçük Nasreddin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
İstanbul Efendisi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Kösem Sultan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
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