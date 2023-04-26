Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:03

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:03

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oldu. Diziye girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Musa Uzunlar'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Kurtlar Vadisi'nin İskender'i Musa Uzunlar Aile dizisine dahil oldu! Musa Uzunlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Musa Uzunlar hakkında merak edilenler...

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Musa Uzunlar, 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Aslen Kemerhisar, Niğdelidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.

Devlet tiyatrolarında Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı.

Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı. Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı.

Musa Uzunlar, halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır. Birçok dizi ve filmde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. Daha sonra, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırdı.

MUSA UZUNLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aile - İlyas

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Hayatımın Şansı - Turgay Moral

Bir Annenin Günahı - Sadri

8. Gün - Hayati

Poyraz Karayel - Bahri Umman

Şubat - Aziz Bey / Isaac Christian Novak

Karanlıklar Çiçeği - Şirket Sahibi Tariyel Bey

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Reşat Yaşaran

Kurtlar Vadisi Pusu - İskender Büyük

Yağmur Zamanı - Levent

Merdoğlu

Nilgün - Sinan

Ateş Dansı - Sinan

Süper Baba - Sinan

Geçmiş Bahar Mimozaları

MUSA UZUNLAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Aşkın Kıyameti - 2022 - Hilal Saral - Behçet

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Bahri Umman

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü : Onur Ünlü - Hayalet

Kurtlar Vadisi Gladio : Sadullah Şentürk - 2009 - İskender Büyük

Hayal Kurma Oyunları : Yavuz Özkan - 1999 - Annenin Sevgilisi

Bütün Kapılar Kapalıydı - 1990

MUSA UZUNLAR HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Yaşamak Denen Şu Zahmetli İş - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2014

Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Kara Kaplı - Tiyatro Yüzleşme - 2008

Valizdeki Kayıp Şehir - Stüdyo Drama

Ful Yaprakları - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004

Yaban - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Efrasıyab'ın Hikayeleri - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Haydutlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Merhaba 20. Yüzyıl - Tiyatrokare - 1999

Urfaust - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Ölüler konuşmak İster - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1997

Maymun Davası - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995

Mahmut İle Yezida - Antalya Devlet Tiyatrosu

Geyikler Lanetler - Antalya Devlet Tiyatrosu

Lozan (oyun) - Antalya Devlet Tiyatrosu

Savaş Yorgunu Kadınlar - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Afife Jale - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Budala - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Oyunun Oyunu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

İnsan Maiere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Düşüş - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Sevgili Doktor - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Lysistrata - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Küçük Nasreddin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

İstanbul Efendisi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Kösem Sultan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981