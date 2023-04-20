Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Buse Tosun Çavuşoğlu kaç yaşında?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:26

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:26

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda finale kaldı. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995'te İzmir'de doğdu. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Buse Tosun, Polonyalı rakibi Monika Ewa Michalik'i 6-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Buse Tosun, Azerbaycanlı Iryna Petrovna Netreba’yı 8-5, İtalyan Dalma Caneva’yı da 7-4 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Buse, yarı finalde ise Fransız Koumba Selene Fanta Larroque’a 4-3 yenilmişti.[6]Buse Tosun, 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final ve Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek Dünya U23 Şampiyonu oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun, 72 kilo bronz madalya mücadelesinde Çinli Juan Wang ile karşılaştı. Rakibini 5-2 mağlup eden Buse, bronz madalya elde etti. 72 kilo ilk turunda Polonyalı Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus'u tuş ile yenen Çavuşoğlu, çeyrek finalde Moğol rakibi Nasanburmaa Ochirbat'a 7-6 mağlup olmuştu. Çavuşoğlu, Macar Nikoletta Renata Szmolka ile yaptığı repesaj maçında ise rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kazandı. Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.

Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı. Rakibi Fransız Cynthia Vanessa Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen Buse, bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmişti. Milli güreşçi, yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya yenilmişti.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı. Çeyrek finalde Bulgar Yuliyana Yaneva'yı 4-3, yarı finalde Rumen Alexandra Anghel'i 7-1 yenerek finale çıkmıştı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stilde 68 kg'da final müsabakasında Fransız Pauline Lecarpentier ile karşılaştı. Finalde son iki saniye kalana kadar 3-2 öndeyken hakemler yanlı ve taraflı bir tutumla Fransız güreşçi lehine ihtar puan verdi. Yapılan itiraz da kabul edilmeyince müsabakayı 4-3 kaybederek gümüş madalya kazandı. Turnuva boyunca güreş müsabakalarında sıkça rastlanan hakem hatalarının en bariz örneğiydi. Nordik grup eleme sisteminde ilk maçta Fransız Pauline Lecarpentier'i 7-6, ikinci maçta Cezayirli Thelleli Merzouk'u 10-0 yenerek grubu lider tamamlayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Tunuslu Khadija Jlassi'yi 9-0 öndeyken tuşla yenerek finale çıkmıştı. Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 72 kilo final müsabakasında Azerbaycanlı rakibi Gozal Zutova’yı 5-0 öndeyken tuşla yenerek altın madalya kazandı.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2021'de Serkan Çavuşoğlu'yla evlendi.