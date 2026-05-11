11.05.2026 10:36:00
Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ne? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kim?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit (Independence Day: Resurgence) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ne? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kim?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini ise James A. Woods ve Nicolas Wright üstleniyor. Peki, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ne? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve tüm dünya devletleri birlikte çok daha gelişmiş bir savunma sistemini kullanmaktadır. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır. Dünyanın geleceği, bir grup insanın göstereceği kahramanlıklarla belirlenecektir.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Maika Monroe

Liam Hemsworth

Jeff Goldblum

Sela Ward

Vivica A. Fox

Jessie T. Usher

Bill Pullman

Angelababy

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

